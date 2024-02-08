Bir platformda 'Kaç yıl yaşamak isterdiniz?' sorusuna verilen cevaplar okuyucular tarafından ilginç bulundu. Birçok kişi zor bir soru olduğunu belirtirken bazı kişiler ise soruya oldukça samimi cevaplar verdi. İşte, ''Kaç yıl yaşamak isterdiniz?'' Sorusuna verilen ilginç cevaplar! Ekşi sözlükte bugünün en ilginç başlıklarından biri ''Kaç yıl yaşamak isterdiniz?'' Sorusu oldu. platform kullanıcıların verdiği cevaplar ise birbirinden ilginç oldu.

''KAÇ YIL YAŞAMAK İSTERDİNİZ?''