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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler?

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler? Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair meraklar sona erdi. Toplantının tarihi ve gündem maddeleri açıklandı. Toplantının gündem maddeleri hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi takip edin.

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye'nin iç ve dış siyasetini yakından takip eden ve ekonomik gelişmelerle ilgili yeni gündem maddelerini araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Normal gündem seyrinde her 2 haftada bir toplanan Kabine'nin, yeni toplantıyı yapacağı tarih hakkında bilgi edinme çabaları sürüyor. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu, gündem maddeleri neler? İşte ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamadı. Yeni toplantının ise mart ayında yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler?

KABİNEDE GÜNDEM KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde, başvuruları alınmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu'nun değerlendirilmesi beklenirken, ayrıca 8. Yargı Paketi ve 31 Mart Seçimleri'nin de gündemde yer alması öngörülüyor.

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Binlerce genç çiftin gözü kulağı 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde. Evlenmeye hazırlanan çiftler, kredinin detaylarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki, FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor?

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kredi şartları ile ilgili de detaylar aktardı. Bu detaylara göre, fondan yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 150 bin TL tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ev bu uygulamaya 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerden başlanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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