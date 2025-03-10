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Kabine toplantısı gündeminde hangi konular var? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Kabine toplantısı gündeminde hangi konular var? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
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Hükümetin kabine toplantısında hangi konuların ele alınacağı merak konusu oluyor. Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin miktarı da gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Toplantıda, emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair kararın verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde emekli bayram ikramiyesinin artırılması, terörsüz Türkiye süreci, başıboş sokak hayvanları sorunu, fahiş fiyat denetimleri ve dış politikadaki gelişmeler bulunuyor. Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Peki, Kabine toplantısı gündeminde hangi konular var? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Geçtiğimiz günlerde İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı ve Kandil'in bu çağrıya olumlu yaklaşımı doğrultusunda, terör örgütünün nasıl silah bırakacağı ve sürecin nasıl yönetileceği kabinede tartışılacak.

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve alınacak önlemler kabinenin gündeminde olacak.

Ramazan ayı öncesinde piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulacak raporlar değerlendirilecek.

Suriye'deki çatışmalar, Gazze'deki ateşkes ve Ukrayna-Rusya barış sürecindeki Türkiye'nin rolü gibi dış politika konuları da toplantıda ele alınacak.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10'uncu yargı paketi taslağının da toplantının gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması planlanıyor.

Kabine toplantısı gündeminde hangi konular var? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen ve şu anda 3 bin lira olan emekli ikramiyesinin 4 bin liraya artırılması bekleniyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılması halinde, her iki bayram için emeklilere toplamda 8 bin lira ödenmesi planlanıyor. Bu artışın maliyeti yaklaşık 134,5 milyar lira olacak. Düzenlemenin, bugün açıklanacak ve TBMM'ye sunulacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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