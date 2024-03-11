Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı ise Jülide Gençer. Jülide Gençer kimdir? Jülide Gençer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

JÜLİDE GENÇER KİMDİR?

Emekli öğretmen olan Jülide Gençer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayıdır.