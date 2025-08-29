Jose Mourinho kimdir? Jose Mourinho kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından dünya futbolunun en tanınmış teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, yeniden spor gündeminde önemli bir yer edindi. Bu gelişmeyle birlikte, futbolseverler ve spor tutkunları arasında "Jose Mourinho kimdir?" sorusu büyük ilgi görmeye başladı. Jose Mourinho ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

JOSE MOURINHO KİMDİR?

Jose Mourinho, futbol kariyerine Belenenses'in genç takımında başladı ve profesyonel olarak Rio Ave, Belenenses, GD Sesimbra ve Comercio e Industria takımlarında forma giydi. Futbolculuktan teknik direktörlüğe geçen Mourinho, önce genç takımlarda çalıştı, ardından Sporting Lizbon, Porto ve Barcelona gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı.

2002'de Porto'da teknik direktörlük görevine başladı ve burada iki lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ile 2004'te Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Ardından Chelsea'ye transfer oldu ve Premier League'de iki kez şampiyonluk yaşadı. Inter'de Serie A şampiyonlukları ve 2010 Şampiyonlar Ligi zaferiyle büyük başarılar kazandı.

Real Madrid'de La Liga şampiyonu olan Mourinho, ikinci Chelsea dönemi sonrası Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi ve lig kupaları kazandı. Tottenham'da kısa süre kalan teknik adam, Roma'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak tüm UEFA kupalarını kazanan ilk teknik direktör oldu.

JOSE MOURINHO KAÇ YAŞINDA?

1963 yılının 26 Ocak tarihinde dünyaya gelen Jose Mourinho, 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır. Futbol dünyasında uzun yıllardır hem oyuncu hem de teknik direktör olarak önemli başarılar elde eden Mourinho, deneyimi ve kariyeriyle dikkat çekmektedir.

JOSE MOURINHO NERELİ?

Futbol kariyerine başladığı ve teknik direktörlük yolculuğunu sürdürdüğü Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğmuştur.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Mourinho, sarı-lacivertli takımda görev aldığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Portekizli çalıştırıcının takımla yakaladığı puan ortalaması ise 2.02 oldu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.