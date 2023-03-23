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Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jin-Ho Jo hangi takımda oynuyor?

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Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jin-Ho Jo hangi takımda oynuyor?

Dikkatleri üzerine çeken 2003 doğumlu futbolcu Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jin-Ho Jo hangi takımda oynuyor? merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde..

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Jin-Ho Jo kimdir? Dikkatleri üzerine çeken 2003 doğumlu futbolcu Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında, nereli? Jin-Ho Jo hangi takımda oynuyor? merak ediliyordu. Detaylar...

Jo Jin-ho, şu anda Fenerbahçe'de orta saha olarak oynayan Güney Koreli bir futbolcudur.

Geçen sezon altyapıya transfer edilen 2003 doğumlu orta saha Jin-Ho Jo'ya Jorge Jesus ilk 11'de şans verdi. Güney Koreli futbolcu yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Soğukkanlı, kendinden emin bir performans sergileyen genç yetenek, top tekniği ve paslarıyla herkesi mest etti.

Maçın spikeri Gökhan Abdik, "Jo Jin-Ho, Iniesta gibi oynuyor. Kısa mesafede bir anda hızlanıyor, top kontrolü inanılmaz, çalım atabiliyor" benzetmesini yaptı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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