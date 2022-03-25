Japonya vize istiyor mu? Japonya vize gerekiyor mu?

Japonya vize istiyor mu? Japonya'ya gitmek isteyen vatandaşlar Japonya vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Doğu Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Japon Denizi'nden Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne ve Tayvan'a kadar bir ülke olan Japonya'ya gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Japonya'ya vizesiz gidilir mi, Japonya'ya vize var mı merak ediliyor. Peki, Japonya vize başvurusu var mı, Türkiye - Japonya vize muafiyet durumu nedir? İşte Japonya vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

JAPONYA VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlarımız 3 ay süreyle vizeden muaftır. Öte yandan, Japonya'ya uzun süre ikamet etmek ve çalışmak amacıyla seyahat edecek vatandaşlarımızın, Türkiye'den ayrılmadan önce mutlak suretle statülerine uygun vize almaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Japonya'ya halihazırda turistik amaçlı seyahat gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır.

Vatandaşlarımızın Japonya'ya seyahat etmeden önce Kovid-19 bağlamında Japonya makamlarınca alınmış olan ve ülkeye girişte uygulanan kısıtlamalar hakkında Japonya'daki temsilciliklerimizin tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları uygun olacaktır.

JAPONYA KÜNYESİ

Etnik Yapı: Japonya etnik açıdan homojen bir topluma sahiptir.

Önemli Siyasi Partiler: Liberal Demokrat Parti (LDP) (İktidar Ortağı), Anayasal Demokratik Parti (CDP), Komeito Partisi ( İktidar Ortağı), Japonya Komünist Partisi (JCP), Japonya Yenilik Partisi (JIP), Sosyal Demokrat Parti (SDP)

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), ASEAN+3, ASEAN Bölgesel Forumu (ARF), Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM), Birleşmiş Milletler (UN), Doğu Asya Zirvesi (EAS), Dünya Bankası, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Dünya Ticaret Teşkilatı (WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), G-20, INTERPOL, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), UNESCO

JAPONYAEKONOMİSİ

GSYİH (trilyon ABD$): 5,1 (2021)

Enflasyon Oranı (%): 0,5

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%): 2,4 (2021)

İşsizlik Oranı (%): 2,8

Nüfus (milyon): 125,37 (2020)

İhracat (milyar ABD$): 640 (2020)

Nüfus artış hızı (%): -0,34 (2020)

İthalat (milyar ABD$): 634 (2020)

Kişi Başına GSYİH (ABD$): 40.700 (2021)

Japonya'da Türk sermayeli firma sayısı: 4

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, ABD, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Avustralya, Tayland

Başlıca İhracat Kalemleri: Motorlu araçlar, demir çelik ürünleri, yarı iletkenler, otomotiv parçaları, enerji üreten mallar, plastik ürünleri.

Başlıca İthalat Kalemleri: Petrol, LNG, tekstil, yarı iletkenler, kömür

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Tekstil, konfeksiyon, makarna, balıkçılık ürünleri, otomotiv parçaları.

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Makine ve cihazlar, kimyasallar, otomotiv ürünleri, demir-çelik.

Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Japonya, otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi göstermektedir.

2021 itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 257 Japonya sermayeli firma vardır. Japonya'da bulunan Türk sermayeli şirket sayısı 4'tür. Ayrıca, Japonya'daki vatandaşlarımız tarafından işletilen restoranlar ve küçük işletmeler bulunmaktadır.

Ülkemize son yirmi yılda 3,28 milyar ABD doları tutarında Japon kaynaklı doğrudan yatırım yapılmıştır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile II. Boğaz Köprüsü, Marmaray gibi önemli projelere finansman sağlanmıştır.

İki ülke arasında Ticaret ve Yatırım Zirvesi en son 11-13 Mart 2018 tarihlerinde Tokyo'da gerçekleştirilmiştir. Son Türkiye-Japonya İş Konseyi toplantısı ise 8 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE - JAPONYA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun temelleri 19.yüzyılın sonlarına uzanmaktadır.

Sultan İkinci Abdülhamit'in Japon İmparatoru Meiji'ye mukabil hediyelerini ve dostluk mesajını götürmek üzere 1890 yılında Japonya'yı ziyaret eden Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda Kushimoto açıklarında batmış ve 532 denizcimiz yaşamını yitirmiştir. Bu elim olay sonrasında önce Oşimalı Japon köylülerin denizcilerimizin kurtarılmalarına yönelik gayretleri, kazanın duyulmasıyla birlikte de Japon halkı ve makamlarının yaralılarımız ile şehitlerimizin ailelerine yönelik ilgi ve yardım kampanyaları Türk-Japon dostluğunun temellerini oluşturmuştur.

Bu bağlamda İran-Irak Savaşı sürerken 1985 yılında Tahran'da mahsur kalan çok sayıda Japon vatandaşının Japon makamlarının yardım çağrısı üzerine Türk Hava Yolları tarafından Japonya'ya götürülmeleri de ilişkilerdeki bir diğer insani dönüm noktasını teşkil etmiştir.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında kurulmuş, Japonya nezdindeki ilk temsilciliğimiz 1925 yılında faaliyete geçmiştir.

2013 yılında "Stratejik Ortaklık" düzeyine yükseltilen siyasi ilişkilerimiz karşılıklı üst düzey ziyaretlerle hızla gelişmektedir.

JAPONYA'NIN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Ülkenin yönetim şekli Anayasal Monarşi'dir. İkinci Dünya Savaşının akabinde 1947 yılında kabul edilen Anayasa çoğulcu parlamenter sistem getirmiştir. Anayasa uyarınca, İmparator'un görev ve yetkileri tamamen törensel nitelikte olup, yönetim erkinin başı Başbakan'dır.

Ülkede çift meclis sistemi bulunmaktadır. Ulusal Meclis (Diet) Anayasa'da "en üst devlet kurumu" olarak tanımlanmaktadır. Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) üye sayısı 465, Senato'nun (Üst Meclis) üye sayısı 245'tir.

Ulusal Meclis; Başbakan'ın atanması, Hükümet'in feshedilmesi ve bütçenin onaylanmasında temel belirleyici kurumdur. Temsilciler Meclisi anayasal olarak Senato'ya göre daha güçlü bir konumdadır. Temel konulardaki bazı kararlarda sadece Temsilciler Meclisi söz sahibi olup, Senato tarafından alınan kararları da üçte iki çoğunlukla reddetme yetkisine sahiptir.

Son olarak 31 Ekim 2021'de gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimleri sonucunda en çok milletvekiline sahip Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri Fumio Kishida, 10 Kasım 2021 tarihindeki Meclis özel oturumunda Japonya'nın 101. Başbakanı olarak seçilmiştir.

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