İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
27 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FEVZİPAŞA
|26.12.2023 saat 15:15ile 17:15 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|MENEMEN
|YILDIRIM, FATİH
|27.12.2023 saat 19:00ile 21:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|(DOĞAL GAZ) MÜTEAHHİT FİRMANİN ANABORUYA VERDİĞİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ