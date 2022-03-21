İZSU İzmir su kesintisi: 21 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Mart Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Mart Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
21 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BUCA
|İZKENT
|21.03.2022 saat 09:50ile 10:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|BÖLGE SAYACI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
|FOÇA
|MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK
|21.03.2022 saat 09:30ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Yenifoça merkezi tamamı etkilenir, Ana Boru arızası nedeniyle,
|KARŞIYAKA
|BOSTANLI
|21.03.2022 saat 09:15ile 10:45 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|SADİ HOŞSES CAD. NO:25 ÖNÜNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLESADİ HOŞSESX TARIK DURSUN KVŞ. VANA KAPATILDI. . .
|ÖDEMİŞ
|SÜLEYMAN DEMİREL
|21.03.2022 saat 09:20ile 14:20 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SELÇUK
|ATATÜRK
|21.03.2022 saat 09:30ile 12:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|UĞUR MUMCU SEVGİ YOLU VE KOLLARI
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