İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İzmir Ekonomi Üniversitesi (kısaca İEÜ), Türkiye'nin İzmir şehrinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 14 Nisan 2001'de kurulan üniversite, Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir. Eğitim dili İngilizce ve Türkçedir.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)