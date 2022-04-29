İyilik dizisi Rafet kimdir? İyilik dizisi Rafet gerçek adı ne? İyilik dizisi 'Rafet' karakteri kim oynuyor?

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İYİLİK DİZİSİ RAFET KİM?

İyilik Rafet gerçek adı İsmail Demirci'dir.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci 13 Kasım 1984, Ankara doğumlu Türk sinema ve televizyon oyuncusudur.

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. 14 Eylül 2019 ile 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.

İSMAİL DEMİRCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

İyilik (Doruk) 2022

Yalancılar ve Mumları (Engin Sezer) 2021

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019-2021

Çarpışma (Galip) 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

Babamın Günahları (2018) (Reha)

Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

Fabrika Kızı (Ferhat) 2015 [2]

Serçe Sarayı (Ramazan) 2015

Tut Sözünü 2014

Reaksiyon (Tekin) 2014

Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013

Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

Mor Menekşeler (Harun) 2012

Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

Sessiz Gece (Ozan)

Türkan (Asistan Doktor Mehmet) - 2010-2011

İki Aile

İrfan

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