İyilik dizisi Rafet kimdir? İyilik dizisi Rafet gerçek adı ne? İyilik dizisi "Rafet" karakteri kim oynuyor?
- Güncelleme:
FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen İyilik dizisi oyuncularından Rafet karakteri merak ediliyor. İyilik dizisi Rafet kim araştırmasının yanı sıra Rafet kaç yaşında, İyilik Rafet gerçek adı ne? İyilik dizisi "Rafet" karakteri kim oynuyor? İyilik Rafet hangi dizilerde oynadı? İyilik Rafet evli mi araştırmaları yapılıyor.
İyilik dizisi Rafet kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen İyilik dizisi oyuncularından Rafet karakteri merak ediliyor. İyilik dizisi Rafet kim araştırmasının yanı sıra Rafet kaç yaşında, İyilik Rafet gerçek adı ne? İyilik dizisi "Rafet" karakteri kim oynuyor? İyilik Rafet hangi dizilerde oynadı? İyilik Rafet evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
İyilik Rafet gerçek adı İsmail Demirci'dir.
İsmail Demirci 13 Kasım 1984, Ankara doğumlu Türk sinema ve televizyon oyuncusudur.
2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. 14 Eylül 2019 ile 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.
- İyilik (Doruk) 2022
- Yalancılar ve Mumları (Engin Sezer) 2021
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019-2021
- Çarpışma (Galip) 2018
- Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)
- Babamın Günahları (2018) (Reha)
- Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)
- Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017
- Fabrika Kızı (Ferhat) 2015 [2]
- Serçe Sarayı (Ramazan) 2015
- Tut Sözünü 2014
- Reaksiyon (Tekin) 2014
- Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013
- Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014
- Mor Menekşeler (Harun) 2012
- Anneler ile Kızları (Sedat) 2011
- Sessiz Gece (Ozan)
- Türkan (Asistan Doktor Mehmet) - 2010-2011
- İki Aile
- İrfan