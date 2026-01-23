Haberler

İşte konut satışının en yoğun olduğu ilçeler! 4'ü İstanbul'dan çıktı

İşte konut satışının en yoğun olduğu ilçeler! 4'ü İstanbul'dan çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde 2025 yılı konut satış verileri ilçe bazında değerlendirildi. Açıklanan listeye göre, ilçe bazındaki dağılımda Esenyurt ilk sırada yer alırken, ilk 30 ilçeye İstanbul'dan yalnızca dört ilçe girebildi.

  • 2025 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı.
  • İstanbul-Esenyurt, Ankara-Çankaya, Antalya-Kepez ve Gaziantep-Şehitkamil ilçeleri en çok konut satışının gerçekleştiği ilk dört ilçedir.
  • Diyarbakır'ın Lice ilçesinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 148,6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında ülke genelinde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı. İl bazında bakıldığında İstanbul, 280 bin 262 adetle en fazla konut satışının gerçekleştiği şehir oldu.

EN ÇOK ESENYURT'TA KONUT SATILDI

İlçe bazlı sıralamada ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi zirvede yer aldı. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ilçesi izlerken, Antalya Kepez ve Gaziantep Şehitkamil ilçeleri listenin üst sıralarında konumlandı.

İSTANBUL'DAN 4 İLÇE LİSTEDE

En fazla konut satışının yapıldığı ilk 30 ilçe içinde İstanbul'dan sadece Esenyurt, Pendik, Başakşehir ve Bahçelievler yer aldı. Bu tablo, İstanbul'un toplam satışlarda liderliğini korumasına rağmen ilçe bazında diğer büyük şehirlerin öne çıktığını ortaya koydu.

Ankara'dan yedi ilçe listeye girerken, Antalya'dan üç ilçe ilk 30'da yer aldı. Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Mersin'den ise ikişer ilçe sıralamaya dahil oldu.

SATIŞ ORANINDA DİYARBAKIR LİCE ÖNDE

Satış artış oranları incelendiğinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi dikkat çekti. Lice'de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 148,6 oranında artış gösterdi. İstanbul'da ise Beykoz ve Güngören ilçeleri satış artış hızlarıyla öne çıktı.

Nüfusa oranla konut satışlarının en yüksek olduğu ilçeler arasında Yalova Armutlu, Bolu Mudurnu ve Tekirdağ Marmaraereğlisi yer aldı. Bu ilçelerde konut satışlarının, mevcut nüfusa kıyasla oldukça yüksek seviyelerde gerçekleştiği görüldü.

İşte Türkiye genelinde en çok konut satışı gerçekleşen ilçeler:

1- İstanbul-Esenyurt

2- Ankara-Çankaya

3- Antalya-Kepez

4- Gaziantep-Şehitkamil

5- Ankara-Keçiören

6- Bursa-Nilüfer

7- Ankara-Sincan

8- Ankara-Mamak

9- Antalya-Alanya

10- Gaziantep-Şahinbey

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Emlak
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor