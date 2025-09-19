İstanbulspor-Çorum FK maçı canlı (şifresiz) izle! İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda?

Ligde kader maçlarından biri! Zirve yolculuğunda iddiasını sürdürmek isteyen Çorum FK ile yeniden çıkış arayan İstanbul spor, sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geliyor. Tribünlerin dolması beklenen mücadelede, her iki takımın da kayba tahammülü yok. Taraftarlar nefesini tuttu, futbolseverler tek bir sorunun cevabını arıyor: İstanbulspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, maça dair tüm detaylar...

İSTANBULSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, İstanbul spor ile Çorum FK arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin gündeminde. Ligde kritik bir konumda yer alan iki ekip, sezonun önemli virajlarından birine çıkıyor. İstanbul temsilcisi, iç sahada kazanarak moral bulmak isterken; konuk ekip Çorum FK ise deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu kritik karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın başlangıç düdüğü ise saat 17:00'de çalacak. Mücadele, İstanbul spor'un ev sahipliğinde, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İSTANBULSPOR-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbol takviminde önemli karşılaşmalardan biri olan İstanbulspor-Çorum FK maçı, 19 Eylül Cuma günü saat 17:00'de başlayacak. Cuma günü mesai saatlerinin sonlarına doğru oynanacak olan bu mücadele, akşam saatlerinde ekrana gelecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Taraftarlar, iş çıkışı maçı izleyerek haftanın stresini atma fırsatı bulabilecek.

İSTANBULSPOR -ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için güzel haber geldi. İstanbul spor ile Çorum FK arasındaki bu zorlu mücadele, TRT Spor ve BeIN Sports 2 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor'un geniş yayın ağı sayesinde herkes ulaşabilirken, BeIN Sports 2 ise HD kalitesinde detaylı analizler ve maç önü/maç sonu programlarıyla fark yaratacak.

Ayrıca karşılaşma öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşlar tarafından muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular, teknik direktör açıklamaları ve taktik analizler de futbolseverlerle paylaşılacak. Bu sayede izleyiciler sadece maçı değil, tüm detaylarıyla futbol atmosferini yaşayacak.

Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için birkaç seçenek mevcut. TRT Spor hem televizyon hem de resmi internet sitesi üzerinden yayını şifresiz sunacak. Aynı şekilde, BeIN Sports üyeliği olan futbolseverler, Digitürk platformu veya beIN CONNECT üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilir.

Canlı yayın dışında, sosyal medya platformları üzerinden maç anı paylaşımları, canlı anlatımlar ve istatistik bilgileri de eş zamanlı olarak yayınlanacak. Özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden kulüplerin ve spor gazetecilerinin anlık bildirimleriyle maçın nabzı tutulabilecek.