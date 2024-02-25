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İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki!

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İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki, maç saatinin gelmesinin ardından taraftarlar tarafından araştırılmakta. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Futbol severler, bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilirler. Peki, İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir?

İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, İstanbul spor – Beşiktaş spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İşte İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki!

İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

25 Şubat 2024 tarihinde İstanbulspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacak. Maçı izlemek için Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları kullanılabilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, beIN Sports Tod TV ise numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşma İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

32' Kendi yarı sahasında topu kazanan Loshaj, Muçi'ye çalımı attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

31' Kendi yarı sahasında topu kazanan Rashica çalımlarla birlikte ceza sahasına kadar girdi ve ortasında top kaleci Alp Arda'da kaldı.

30' İstanbulspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

29' Musrati sağ kanattan hareketlenen Onur'a uzun pasını gönderdi ancak Ali araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

26' Orta alandan topla birlikte çıkan Jackson yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Sağ kanattan topla gelen David Sambissa uzaklardan şansını denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

24' Sol kanattan topla birlikte gelen Semih, Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasında topla buluştu ve şık bir çalımla önünü boşaltarak uzak direğe şutunu çekti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

23' GOL Semih ile Beşiktaş öne geçiyor.

22' Net fırsat kaçtı. Musrati'nin geri pasında araya giren Mendy topla birlikte ceza sahasına girdi ancak şutunda kaleci Mert topu çıkardı.

21' Muçi'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren ve topla buluşan Semih'in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

20' Rashica sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

19' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

15' Yerde kalan Cenk için sağlık görevlileri sahaya girdi.

14' Sol kanattan topla birlikte çıkan Cenk çalımlarla birlikte ceza sahası yayına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

12' Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ortasını açtı fakat Coly top Cenk'e gelmeden topu kalecisine vermeyi başardı.

11' Musrati'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onur ortasını açtı fakat Ali Yaşar'a çarpan top taca çıktı.

10' Gedson şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Alp Arda'da kaldı.

9' Sağ kanattan topla birlikte gelen Loshaj ceza sahasına girdi ve arka direkteki Emir'e pasını verdi ancak Emir'in şutu kaleci Mert'te kaldı.

5' Onur sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.

4' Orta alanda topla buluşan Mendy çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Beşiktaş bu dakikalarda baskılı oynuyor.

1' Maç başladı...

Emir Ceran
Emir Ceran
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