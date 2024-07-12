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İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (İBB UKOME), 2024 yılı Ocak ayı toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verdi. Bu zam sonrasında İETT, Metro, Metrobüs, öğrenci ve tam bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor?

2024 yılında aylık abonman kullananlar, öğrenciler ve tek seferlik bilet alanlar, güncel İstanbulkart ücretlerini merak ediyor. Öğrenci İstanbulkart ne kadar basıyor, kaç TL? İstanbulkart öğrenci ne kadar? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İşte, güncel İstanbulkart ücretleri…

İSTANBUL TOPLU ULAŞIM FİYATLARI TAM KART VE ÖĞRENCİ KART KAÇ TL BASIYOR?

-İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yapılan zam sonrasında 2024 yılı için geçerli yeni toplu ulaşım ücret tarifesi belirlendi. Buna göre;

-İstanbulkart tam basım 17,70 TL olurken Abonman bedeli 1389 TL olarakbelirlendi.

-Öğrenci kart basım 8,64 TL olurken Abonman bedeli 250 TL olarakbelirlendi.

-Sosyal kart (öğretmen ve 60 Yaş Üstü) basım 12,67 TL olurken Abonman bedeli 864 TL olarakbelirlendi.

Metrobüs Tarifeleri; İstanbulkart tam basım 26,25 TL, öğrenci basım 8,64 TL, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş üstü) 14,40 TL oldu.

İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor?

Marmaray ücretleri duraklar arası fiyat değişikliği gösteriyor. Marmaray ücretleri için linke tıklayabilirsiniz.

  • 1-7 İstasyon arası Öğrenci Ücreti ₺8,64
  • 8-14 İstasyon arası Öğrenci Ücreti ₺10,64
  • 15-21 İstasyon arası Öğrenci Ücreti ₺12,67
  • 22-28 İstasyon arası Öğrenci Ücreti ₺14,41
  • 29-35 İstasyon arası Öğrenci Ücreti ₺16,94
  • 36-43 İstasyon arası Öğrenci Ücreti ₺17,70

İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor?

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15,50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Vapur ücretleri ise mesafeye göre değişiyor. Bu linkten vapur ücretlerine ulaşabilirsiniz; https://sehirhatlari.istanbul/tr/ucret-tarifeleri

  • Aylık Mavi Kart tam: 1.388,86 TL olarak belirlendi.
  • Aylık Mavi Kart öğrenci: 250,16 TL oldu.
  • Aylık Mavi Kart Öğretmen/Sosyal 863 TL'ye yükseldi.
  • Tam basım ilk aktarma ücreti 12,67 TL, öğrenci aktarma ücreti 3,78 TL ve sosyal/öğretmen kart aktarma ücreti 7,60 TL olarak güncellendi.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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