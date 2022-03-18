İstanbul yarın kar yağacak mı? Hafta sonu kar var mı?

İstanbul'da zaman zaman şiddetini artıran kar yağışıyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Kısa süre önce bugün akşam saatleri için uyarıda bulunan Yerlikaya, yeni paylaşımıyla yarın için vatandaşlara şiddetini artıracak olan kara karşı uyardı. Hafta sonu kar var mı? İstanbul yarın kar yağacak mı?

MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

VALİ YERLİKAYA'DAN YARIN İÇİN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cumartesi günü için yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz 19 Mart Cumartesi günü İstanbul için turuncu verdi. Saat 03.00-06.00 arası kar, saat 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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