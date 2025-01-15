Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak?

İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da toplu taşımaya zam var mı ve otobüs, metro, metrobüs fiyatları artacak mı soruları gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım ücretlerine yönelik yeni bir zam talebinde bulundu. Peki, İstanbul'da ulaşıma zam geldi mi? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi!

İstanbul metro ve marmaray kaç basıyor, zam geldi mi ve otobüs tam bilet ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. 6 Ocak'ta gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında %46,09'luk zam teklifi reddedilen İBB, bu kez %35 oranında bir artış önerisi sundu. Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam yapılması kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda, tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak?

TAM BİLET VE ÖĞRENCİ BİLETİ AKBİLİ NE KADAR?

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi kabul edildi. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı.

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
img

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
img

Donald Trump'ın oğlu sahip olduğu kripto para birimlerini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı
Ümit Erdim, asla oynamayacağı rolü açıkladı

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.