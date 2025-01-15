İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak?

İstanbul metro ve marmaray kaç basıyor, zam geldi mi ve otobüs tam bilet ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. 6 Ocak'ta gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında %46,09'luk zam teklifi reddedilen İBB, bu kez %35 oranında bir artış önerisi sundu. Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam yapılması kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda, tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye çıkarıldı.

TAM BİLET VE ÖĞRENCİ BİLETİ AKBİLİ NE KADAR?

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi kabul edildi. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı.

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL