İstanbul SİLİVRİ elektrik kesintisi listesi! 21 Ağustos 2022 Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 21 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Silivri ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Silivri elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Ağustos 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Silivri ilçesinde 21 Ağustos 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, MARİFET, NURHAK, PETUNYA, YAPIT ÇIKMAZI, YAZLIK, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/08/2022 10:00:00 - 21/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-21 10:00:00 2022-08-21 16:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLEÇ, KAVAKLI, MARİFET, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, YAZLIK, YEMCİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/08/2022 10:00:00 - 21/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-21 10:00:00 2022-08-21 16:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI İSTİKLAL mah SELANİK cad Çizgi sk bölgelerinde 21/08/2022 09:00:00 - 21/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-21 09:00:00 2022-08-21 17:00:00 İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ZAHİRE ÇIKMAZI sk / SELİMPAŞA mah 3371., 3388., 3390., 3391., 3392., 3393., 3394. ÇIKMAZ, 3395. ÇIKMAZ, 3410., 3411., 3412., 3413., 3414., 3415. ÇIKMAZ, 3416., 3999., ZAHİRE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/08/2022 09:00:00 - 21/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-08-21 09:00:00 2022-08-21 17:00:00

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