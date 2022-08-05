İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Kent Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Kent Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Kent Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Ebelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONUMUZ:

Türkiye'nin dönüşüm yolculuğunda gelişime yön verebilmek, geleceğimizi güvence altına almak için günümüz sorunlarına kalıcı çözümler bulabilmek, sunulan dünya standartlarındaki eğitim olanaklarıyla yalnızca Türkiye'deki öğrenciler için değil, dünyanın farklı ülkelerindeki öğrenciler için de eğitimde öncelikli tercih olabilmek; üretmek, geliştirmek ve yarınların gerçek sahipleri olan gençlerimizle birlikte insanlığın da hayallerine dokunarak herkese hizmet vermek.

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ:

- Bilimsellik

- Katılımcılık

- Yenilikçilik

- Sürdürülebilirlik

- Akılcı ve Eleştirel Düşünceyi Özendirme

- Şeffaflık

- Eğitim ve Araştırmada Mükemmeliyetçilik

- Etik Değerlere Sahip Çıkma

- Temel Hak ve Özgürlükleri Savunma

- Her Türlü Ayrımcılığa Karşı ve Farklılıklara Saygılı Olma (Kız Öğrencilere ve Engelli Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanacaktır)