İstanbul'da Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar! Hafta sonu hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, İstanbul'da Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar!
İstanbul'da Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar! İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte, İstanbul'da Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar haberimizde...
PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Üsküdar Harem Sahilyolu ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Hakimiyeti milliye caddesi (sahilyolu ile selmani pak caddesi arasından kalan kısım) ve bu
- güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Paşalimanı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Kuzguncuk çarşı caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Abdullah ağa caddesi kuzguncuk çarşı caddesi ile kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve
- bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif Güzergahlar
- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
- Nuhkuyusu Caddesi
- Gümüşyolu Caddesi
- D-100 Karayolu
- Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi
- Hakimiyeti Milliye Caddesi
- Halk Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
YOLLAR NEDEN TRAFİĞE KAPATILIYOR?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 21 Nisan Pazar günü BTC TÜRK Boğa Koşusu etkinliği kapsamında 07.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.