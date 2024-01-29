İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak?

Soğuk ve yağışlı hava, Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, kışın başından bu yana kar yağışının pek yaşanmadığı İstanbul'da, dün gece yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasına göre, bugün sadece İstanbul için sarı alarm verilirken, kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin tahminlerinde yer alan soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Bugün yurdun iç ve kuzey kesimlerinde kar yağışının sürmesi beklenirken tahminlere göre kar yarın da etkisini sürdürecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK ?

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde ise kar şeklinde görülecek olan yağışların; özellikle kuzey kesimleri, İstanbul çevresi, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman yoğun bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.