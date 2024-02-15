İstanbul'da kar mı yağacak? Sağanak yağış ne kadar devam edecek? Megakentte hafta sonu hava nasıl?

Megakent İstanbul'da soğuk hava etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta adeta baharı yaşayan İstanbul'a kış yeniden geri döndü. Aralıksız sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar ne kadar süreceğini merak ediyor. İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? İstanbul'a kar mı geliyor? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

8 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ile beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili oluyor. Dün kente uyarı veren Meteoroloji, su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istemişti. Bir başka uyarıda ise İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu alarm verildi. İstanbul, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova bu uyarıyı alan iller arasında.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız şekilde devam eden sağanak yağışın ne kadar devam edeceği ise merak konusu. İstanbul'da cuma, cumartesi günü yağışlı hava beklenirken, pazar günü yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Pazartesi günü yeniden başlaması beklenen yağış, salı günü de bulutlu havaya dönecek.

İSTANBUL'DA KAR MI YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş sonrasında vatandaşlar "kar soğuğu" diyerek nitelendirdiği havanın gerçek bir kar yağışına dönüşüp dönüşmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji hava tahmin raporlarında kar yağışı görülmese de halihazırda sarı kod alan İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olabilir.

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