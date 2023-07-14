Isparta'da Lavanta Festivali Başladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavanta kokulu köy olarak ünlenen Kuyucak köyünde 2. Lavanta Festivali başladı. Davetliler, lavanta bahçelerinde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Isparta Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı festivalde Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da sergilendi. Lavanta üretimi turizm ve tarım açısından önem kazanıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavanta kokulu köy olarak ünlenen Kuyucak köyünde 2. Lavanta Festivali başladı.

Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerinde bir araya gelen davetliler, kortej öncesi mehteran takımının gösterisini izleyerek lavanta bahçelerinde fotoğraf çektirdi.

Gökyüzüne mor balonların bırakılmasının ardından köyde kortej oluşturuldu. Isparta Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı kortej, lavanta bahçelerinin arasında yürüdü.

Ayrıca lavanta kokulu köye getirilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da lavanta bahçesindeki vatandaşlar ilgi gösterdi.

"Lavanta bizim için turizm elçimiz"

Isparta Valisi Aydın Baruş, buradaki törende, dünyada lavanta üretiminin önem kazandığını söyledi.

Keçiborlu'da 5 bin 550 dekar arazide lavanta tarımı yapıldığını belirten Baruş, "Kuyucak köyümüzde ağırlıklı olmak üzere bu bölgede önemli miktarda lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Lavanta bizim için sadece bir çiçek değil, aynı zamanda turizm elçimiz. Lavanta aynı zamanda bu bölgede tarımsal açıdan önemli gelir sağlayan bir bitki." diye konuştu.

Vali Baruş, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütünce Kuyucak köyünün turizm köyü seçilmesi için listeye aldığını dile getirerek, "Eylül'de sonuçlanacak Turizm Köyü Listesi'ndeki ilk 8 köy arasında lavanta kokulu köyümüz Kuyucak'ın da olması büyük gurur verici. Sonuçlar açıklandıktan sonra Kuyucak köyüne turizm açısında büyük faydası olacağını düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsan burada pozitif duygularla mutlu oluyor"

Festivale gelen Eski Milli Voleybolcu Duygu Bal da büyük şehrin gürültüsünden kaçıp Kuyucak köyüne geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kuyucak köyüne çok büyük heyecanla geldim. Lavanta festivali ve güller Isparta'yı vazgeçilmez yapıyor. İnsan burada pozitif duygularla mutlu oluyor." dedi.

Valilik koordinasyonunda Keçiborlu Belediyesi, Keçiborlu Kaymakamlığı ve diğer paydaşlarla 14-16-17-18 Temmuz'da düzenlenen festivale gelen ziyaretçiler, göz alıcı mor renkli tarlalarda vakit geçirerek, lavanta bahçelerindeki atölyelerde etkinliklere ve konserlere katılacak.