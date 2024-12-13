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İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL?

İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL?
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İSPARK ücretlerine zam yapıldı mı ve açık İSPARK kaç TL olduğu sürücüler tarafından araştırılıyor. 1 saatlik İSPARK ücreti ve 8 saatlik İSPARK otopark ücreti ne kadar oldu sorusu gündeme geliyor. Haziran ayında gerçekleştirilen %50 oranındaki artışın ardından, otopark ücretlerinde %115'e varan bir artış yaşandı. Peki, İSPARK fiyatları ne kadar oldu?

İSPARK otopark ücretlerine zam geldi mi ve açık/kapalı İSPARK fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Yeni tarifeler, İSPARK'a ait kapalı katlı otoparklar, açık otoparklar ve yol kenarı otoparkları için geçerli olacak. İSPARK otopark ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine %115'e varan zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB'ye bağlı İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerinde %115'e varan artış öngören zam teklifi ele alındı.

İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL?

İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine %115'e varan zam yapıldı. Kapalı, açık ve yol kenarı otoparklarda yeni tarifeler belirlendi. İşte bölgelere ve otopark türlerine göre güncellenen fiyatlar:

Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım Bölgeleri

Kapalı ve Açık Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL → 150 TL

1-2 saat arası: 90 TL → 180 TL

2-4 saat arası: 110 TL → 220 TL

4-8 saat arası: 135 TL → 275 TL

8-12 saat arası: 180 TL → 350 TL

12-24 saat arası: 270 TL → 500 TL

Yol Kenarı Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL → 150 TL

1-2 saat arası: 90 TL → 200 TL

Günlük ücret: 195 TL → 400 TL

Sonraki her saat: 30 TL → 50 TL

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar Bölgeleri

Kapalı ve Açık Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL → 100 TL

1-2 saat arası: 90 TL → 130 TL

2-4 saat arası: 110 TL → 160 TL

4-8 saat arası: 135 TL → 200 TL

8-12 saat arası: 180 TL → 260 TL

12-24 saat arası: 270 TL → 400 TL

Yol Kenarı Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL → 120 TL

1-2 saat arası: 90 TL → 150 TL

Günlük ücret: 195 TL → 300 TL

Sonraki her saat: 30 TL → 40 TL

Diğer İlçeler (Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, vb.)

Kapalı ve Açık Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL → 80 TL

1-2 saat arası: 90 TL → 110 TL

2-4 saat arası: 110 TL → 130 TL

4-8 saat arası: 135 TL → 170 TL

8-12 saat arası: 180 TL → 210 TL

12-24 saat arası: 270 TL → 310 TL

İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL?

Yol Kenarı Otoparklar:

1 saate kadar: 70 TL → 90 TL

1-2 saat arası: 90 TL → 120 TL

Günlük ücret: 195 TL → 240 TL

Sonraki her saat: 30 TL → 35 TL

Dış İlçeler (Adalar, Arnavutköy, Avcılar, vb.)

Kapalı ve Açık Otoparklar:

1 saate kadar: 50 TL → 60 TL

1-2 saat arası: 60 TL → 70 TL

2-4 saat arası: 80 TL → 90 TL

4-8 saat arası: 100 TL → 110 TL

8-12 saat arası: 150 TL → 160 TL

12-24 saat arası: 195 TL → 200 TL

Yol Kenarı Otoparklar:

1 saate kadar: 50 TL → 60 TL

1-2 saat arası: 70 TL → 80 TL

Günlük ücret: 165 TL → 190 TL

Sonraki her saat: 30 TL sabit kaldı.

Taksi Durakları Ücretleri

Giriş-çıkış ücreti: 19 TL → 25 TL

Günlük ücret: 80 TL → 100 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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