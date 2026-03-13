İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İspanya'nın Rayo Vallecano takımına 3-1 yenildi. Maç öncesinde Samsun sokaklarında iki takım taraftarlarının birlikte gerçekleştirdiği tezahüratlar dikkat çekti. Türk taraftarlar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar atarken, İspanyol taraftarlar ise 'Atatürk' tezahüratlarıyla karşılık verdi. Bu coşkulu tezahüratlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
MAÇA İKİ TAKIM TARAFTARLARI DAMGA VURDU
Zorlu karşılaşmaya iki takım taraftarlarının maç öncesinde Samsun sokaklarında birlikte gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Samsun sokakları, eşine az rastlanacak unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Türk taraftarlar, savaş karşıtı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar attı.
İSPANYOLLARDAN KARŞILIK 'ATATÜRK' İLE GELDİ
İspanyol taraftarlardan bu jeste karşılık 'Atatürk' tezahüratlarıyla geldi. Rayo Vallecano'yu destekleyen İspanyollar, art arda 'Atatürk' tezahüratlarında bulundu. Ardından iki takım taraftarları da hep bir ağızdan attığı "Pedro Sanchez, Atatürk" sloganlarını atmaya başladı. Bu coşkulu tezahüratlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekerek büyük beğeni topladı.
ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Öte yandan mücadeleyi izlemek için Samsun'a gelen İspanyol taraftarlar, Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.