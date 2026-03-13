Haberler

İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi Haber Videosunu İzle
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İspanya'nın Rayo Vallecano takımına 3-1 yenildi. Maç öncesinde Samsun sokaklarında iki takım taraftarlarının birlikte gerçekleştirdiği tezahüratlar dikkat çekti. Türk taraftarlar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar atarken, İspanyol taraftarlar ise 'Atatürk' tezahüratlarıyla karşılık verdi. Bu coşkulu tezahüratlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.
  • Türk taraftarlar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar attı.
  • İspanyol taraftarlar, Atatürk tezahüratları yaptı ve Atatürk heykeli önünde fotoğraf çektirdi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

MAÇA İKİ TAKIM TARAFTARLARI DAMGA VURDU

Zorlu karşılaşmaya iki takım taraftarlarının maç öncesinde Samsun sokaklarında birlikte gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Samsun sokakları, eşine az rastlanacak unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Türk taraftarlar, savaş karşıtı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar attı.

İSPANYOLLARDAN KARŞILIK 'ATATÜRK' İLE GELDİ

İspanyol taraftarlardan bu jeste karşılık 'Atatürk' tezahüratlarıyla geldi. Rayo Vallecano'yu destekleyen İspanyollar, art arda 'Atatürk' tezahüratlarında bulundu. Ardından iki takım taraftarları da hep bir ağızdan attığı "Pedro Sanchez, Atatürk" sloganlarını atmaya başladı. Bu coşkulu tezahüratlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekerek büyük beğeni topladı.

ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Öte yandan mücadeleyi izlemek için Samsun'a gelen İspanyol taraftarlar, Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyavuz selim:

ama heykeli tavaf etmezler ise kıymeti yok. -ibn-i ekrum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

bizdeki ingiliz hayranı osmanlı damadı tutkunları çatlar yapmayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı

İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı