2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun en kritik mücadelelerinden biri olan İspanya- Türkiye maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun en kritik karşılaşmalarından biri olan İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü oynanacak. Sevilla kentinde yer alan La Cartuja Stadyumu, bu yüksek tempolu ve heyecan dolu mücadeleye ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, gruptaki liderlik yarışında Türkiye için neredeyse mucizevi bir öneme sahip.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer'in düdük çalacağı maçta, Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Maç, FIFA ve UEFA kriterlerine uygun şekilde hakem triosu tarafından yönetilecek.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya-Türkiye mücadelesi, 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Bu saat, Türkiye ve İspanya saati açısından maçın canlı olarak takip edilebileceği kritik bir zaman dilimini işaret ediyor. Maç öncesi taraftarların takımlarını ve aday kadroları detaylı şekilde incelemeleri öneriliyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesi olan İspanya-Türkiye maçı, EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar hem dijital platform hem de televizyon üzerinden maçı rahatlıkla izleyebilecek.

EXXEN aboneleri için yüksek çözünürlüklü canlı yayın imkânı bulunurken, TV8 kanalı ise maçın şifresiz olarak yayınlanmasını sağlayacak. Böylece sporseverler, karşılaşmayı ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya-Türkiye maçı, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Yani maç, ek bir abonelik veya ödeme gerektirmeden izlenebilecek. Bu durum, özellikle evde veya arkadaş ortamında maç keyfi yaşamak isteyen taraftarlar için büyük bir avantaj oluşturuyor. EXXEN üzerinden ise üyelik gerekliliği bulunuyor, ancak platform üzerinden yüksek kaliteli ve kesintisiz yayın sağlanabiliyor.

TÜRKİYE ADAY KADROSU

A Milli Takım, İspanya maçı için güçlü bir aday kadro ile sahaya çıkacak. İşte Türkiye'nin aday kadrosu:

Kaleciler:

Altay Bayındır (Manchester United)

Mert Günok (Beşiktaş)

Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Zeki Çelik (Roma)

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta Saha:

Atakan Karazor (Stuttgart)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Aral Şimşir (Midtjylland)

Arda Güler (Real Madrid)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Deniz Gül (Porto)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Kenan Yıldız (Juventus)

Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

İSPANYA ADAY KADROSU

İspanya Milli Takımı, teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde 26 kişilik güçlü bir kadro ile sahada olacak:

Kaleciler :

Unai Simon (Athletic)

David Raya (Arsenal)

Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans:

Aymeric Laporte (Athletic)

Dani Vivian (Athletic)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Pedro Porro (Tottenham)

Orta Saha:

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Martin Zubimendi (Arsenal)

Mikel Merino (Arsenal)

Aleix García (Bayer Leverkusen)

Pablo Barrios (Atletico Madrid)

Alex Baena (Atletico Madrid)

Pablo Fornals (Real Betis)

Forvet:

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Yeremy Pino (Villarreal)

Dani Olmo (Barcelona)

Fermin Lopez (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Ferran Torres (Barcelona)

Samu Aghehowa (Porto)

Borja Iglesias (Real Club Celta)

GRUPTA LİDERLİK MÜMKÜN MÜ?

Türkiye, E Grubu'nda liderliği almak için zorlu bir matematikle karşı karşıya. FIFA organizasyonlarında puan eşitliği durumunda genel averaja bakılıyor. Son maçlar öncesinde Türkiye'nin averajı +5, İspanya'nın ise +19 olarak kayıtlara geçti.

Milliler, İspanya karşısında 7 veya daha fazla farkla galip gelmesi halinde grubunu lider tamamlayacak ve Dünya Kupası'na doğrudan gitme hakkını kazanacak. Bu bağlamda, 18 Kasım'daki karşılaşma Türkiye için hem prestij hem de büyük bir fırsat anlamına geliyor.