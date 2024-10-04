İsmail Yüksek, Türk futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ve Türkiye Millî Takımı'nda forma giyiyor. 26 Ocak 1999 tarihinde doğan Yüksek, orta saha pozisyonunda görev yapmakta ve hem kulübü hem de milli takım için önemli bir rol üstleniyor. Birçok kişi İsmail Yüksek'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek 26 Ocak 1999 doğumludur. A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe oyuncusudur.

İSMAİL YÜKSEK KARİYERİ HAKKINDA

İsmail Yüksek, futbol kariyerine genç yaşlarda memleketi Bursaspor altyapısında başladı. Daha sonra Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyespor ve Bursa Yıldırımspor gibi yerel kulüplerin altyapısında forma giydi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor'da başladı ve burada iki sezon geçirdi. Bu süreçte gösterdiği başarılı performans, büyük kulüplerin dikkatini çekti ve 2 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin ardından, Yüksek, 5 Ekim 2020 tarihinde Balıkesirspor'a kiralık olarak gönderildi. Sezonun ikinci yarısında, 1 Şubat 2021'de Adana Demirspor'a transfer oldu ve burada TFF 1. Lig tecrübesi kazandı. 2021-22 sezonu için ise Bursaspor'a kiralık olarak geri döndü ve burada gelişimini sürdürdü.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'ye geri dönen Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde büyük bir çıkış yaptı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında taraftarların oylarıyla maçın adamı seçilerek dikkat çekti. Fenerbahçe, 2023 yılının Ocak ayında İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı ve oyuncuya olan güvenini pekiştirdi.

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek, 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri olmayı sürdürdü. Takımın başına efsane isim İsmail Kartal'ın geçmesiyle, Yüksek'in performansı daha da arttı. Bu sezon itibariyle forma numarasını 80'den 5'e çıkardı ve takımın orta sahadaki kilit isimlerinden biri haline geldi.

İsmail Yüksek, Türkiye genç milli takımlarında forma giymeden doğrudan A Milli Takım'a seçildi. 22 Eylül 2022 tarihinde Lüksemburg'a karşı oynanan maçta ilk kez milli formayı giydi ve bu maçta gol atarak adını milli takıma güçlü bir şekilde duyurdu. Ayrıca, 12 Ekim 2023 tarihinde oynanan Hırvatistan karşılaşmasında Euro 2024 elemelerinde bir maçta 15'ten fazla ikili mücadele kazanan ve 10'dan fazla top çalan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

İsmail Yüksek, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performansla Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.

İsmail Yüksek