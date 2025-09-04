İsmail Kartal, Türk futbolunun önemli figürlerinden biri olarak uzun yıllardır hem sahada hem de teknik direktörlük koltuğunda adından söz ettiriyor. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Kartal, teknik direktörlükte de Türkiye'nin en prestijli kulüplerinde görev aldı. Peki, İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal kaç yaşında, nereli?

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 1 Ocak 1961 tarihinde Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olarak futbola adım atmıştır. Kariyerine defans oyuncusu olarak başlamış ve sahadaki oyun zekası, disiplinli yapısı ile kısa sürede dikkat çekmiştir. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yaparak uzun yıllardır Türk futboluna hizmet vermektedir.

Teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde görev almıştır. Türkiye futbolunda hem oyuncu hem de teknik adam olarak ciddi saygı gören isimlerden biri haline gelmiştir.

İSMAİL KARTAL KAÇ YAŞINDA?

Futbol dünyasında deneyim ve olgunluk dendiğinde İsmail Kartal'ın yaşı tam bir referans noktasıdır. 1961 doğumlu olan İsmail Kartal, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Bu uzun tecrübe süresi, ona sahada ve saha kenarında önemli bir vizyon kazandırmıştır. Bu tecrübe, özellikle Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin yönetiminde kritik rol oynamasında büyük avantaj sağlamaktadır.

İSMAİL KARTAL NERELİ?

İsmail Kartal, futbolun ve Türkiye'nin kalbi İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'un köklü futbol kültürü içinde yetişmiş olması, onun futbol anlayışında derin etkiler bırakmıştır. Özellikle Fenerbahçe gibi İstanbul'un üç büyüklerinden biriyle olan bağı, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerini şekillendirmiştir.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇEYE Mİ GELDİ?

Son yıllarda en çok merak edilen konulardan biri, "İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi geldi?" sorusudur. İsmail Kartal, Fenerbahçe'de futbolculuk döneminden sonra teknik direktörlük kariyerinde de birden fazla kez görev almıştır. 2023 yazında kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayarak üçüncü teknik direktörlük dönemi başlamıştır.

Ancak, Fenerbahçe'deki görev süresi 2024 Mayıs ayında sona ermiştir. Yine de, kulüp yönetimi tarafından teknik direktörlük pozisyonu için ismi halen güçlü şekilde gündemdedir. 2025 yılında yapılan yönetim kurulu toplantılarında Kartal'ın yeniden kulübe çağrılması için adımlar atıldığı bilgisi futbol kamuoyuna yansımıştır.

FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞTI MI?

Google'da sıkça aratılan bir diğer önemli soru da "Fenerbahçe İsmail Kartal ile anlaştı mı?"dır. 2025 son döneminde kulüpte teknik direktörlük pozisyonu için İsmail Kartal ismi gündeme gelmiştir. 4 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Kartal'ın kulübe davet edilmesi için karar alınmıştır.

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratmış ve "İsmail Kartal geri mi dönüyor?" sorusunu gündeme taşımıştır. Resmi açıklamalar ve imza süreci henüz tamamlanmamış olsa da, Kartal'ın Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı beklentisi kuvvetlenmiştir.