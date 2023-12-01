Emre Kartal yardımcı antrenör mü? Teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü oğlu Emre Kartal'ın yaptığı yönünde haberler gündem olmuştu. Peki, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal Fenerbahçe'de yardımcı antrenör mü? İşte detaylar...

İSMAİL KARTAL'IN OĞLU YARDIMCI ANTRENÖR MÜ?

Bazı taraftarların yeni fark ettiği olay büyük ses getirirken Emre Kartal'ın babası ile birlikte çalışmasını sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un istediği anlara ait video yeniden gündem oldu.

"SAMANDIRA'DA ÇALIŞIYOR ARTIK"

Ali Koç, temmuz ayında yaptığı açıklamada, ""Küçük bir Kartal daha geliyor, şimdi diyecekler "Nerden geliyor bu?" Bu kardeşimle Samandıra'da rastlaştık, konuştuk, dertleştik. Analizler yapıyordu babasıyla beraber, "Ya dedim sen niye bizde staj yapmıyorsun?" Hocam da kabul etti, o arkadaşımız da Samandıra'da çalışıyor artık. Küçük bir Kartal daha geliyor" ifadelerini kullanmıştı.