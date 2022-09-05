Islak hamburger tarifi! Masterchef Islak hamburger nedir, nasıl yapılır? Islak hamburger yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir? Püf noktası nedir?

Masterchef 5 Eylül yarışmasında şefler tarafından Islak hamburger yapılması istendi. Peki Masterchef Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger ekmeği ve köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Islak hamburger yemek tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır? HIslak hamburger yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Islak hamburger tarifi oldu. Peki en güzel Islak hamburger yemek tarifi nasıldır? Islak hamburger yemeği nasıl yapılır? Islak hamburger için gerekli malzemeler nelerdir? Islak hamburger ekmeği nasıl yapılır? Islak hamburger için gerekenler neler?

ISLAK HAMBURGER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4-hamburger ekmeği

Köftesi için

- 350 g kıyma

- 1 yumurta

- 4~5 dal maydanoz

- Tuz

- Karabiber

- 2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için

- 5 domates

- 3 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı ketçap

- 1 yemek kaşığı salça

- -Tuz

- Karabiber

- Zeytinyağı

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte için gerekli olan malzeme bir yoğurma kabında yoğurulur. İri parçalar koparılıp hamburger köftesi şekli verilir ve yağsız tavada pişirilir.

Sosu için zeytinyağı haricindeği malzemeler blenderdan geçirilerek püre haline getirili. Zeytinyağı tavada ısıtılır, domatesli sos ilave edilerek kaynatılır.

Hamburger ekmekleri ortadan ikiye kesilip pişen domatesli sosa batırılır ve içlerine köfteler yerleştirilir.

Köftelerin pişirildiği tava iyice ıslatılarak yağlı kağıt koyulur. Hamburgerler ıslak fırın kağıdının üzerine konup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirilir.

ISLAK HAMBURGER YAPMANIN PÜF NOKTASI NEDİR?