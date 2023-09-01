İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI EYLÜL 2023: 81 ilin İŞKUR TYP sonuçları isim listesi! Adıyaman, Bingöl, Erzincan...

İŞKUR TYP kura sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. 81 ilde 2023 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi belli oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan TYP programıyla her yıl binlerce işçi alınıyor. Alımlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlükleri'ne yoğunlaşmış durumda. Valiliklere de TYP ile alım yapılıyor. İşte, binlerce kişinin merak ettiği 2023 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi!

İşkur TYP kura sonuçları Eylül 2023! İŞKUR tarafından TYP programıyla binlerce işçi alımı yapılıyor. MEB ve GSB bünyelerine yapılan alımlarla 9 ay boyunca iş fırsatı sağlanıyor. Kadroya alınan kişiler kura çekilişleriyle belirleniyor. 81 ili kapsayan İŞKUR TYP kura sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Haberimizden; Adıyaman, Bingöl, Erzincan başta olmak üzere diğer illerdeki İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sayfasına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023 EYLÜL

İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor.

İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. Örneğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFYONKARAHİSAR TYP SONUÇLARI

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP Kura Çekimi Sonucu oluşan Asil ve Yedek Listeleri tamamlandı ve erişime açıldı.

UŞAK TYP SONUÇLARI

Uşak'ta İşkur üzerinden TYP kapsamında çalışacaklar için Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları açıklandı.

ELAZIĞ TYP SONUÇLARI

Toplum Yararına Programları kapsamında temizlik, bakım ve onarım personeli olarak geçici süreyle istihdam edilmek üzere500 Asil, 250 Yedek katılımcının kuraları 5 Eylül 2023'te çekilecek.

KURA ÇEKİMİ SONRASI NE OLACAK?

Kura çekimi sonrası yayımlanan isim listelerinde adınız bulunuyorsa istenen evrakları hazırlamanız gerekiyor. Çoğu kurum Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, diploma fotokopisi, SGK Hizmet Döküm Belgesi, Adli Sicil Kaydı, İkametgah Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği gibi belgeler istemektedir. Belgelerin neler olacağına başvuru yaptığınız kurumun sonuç duyurusundan sonra ulaşabilirsiniz.

İlgili kurumun sitesinden sonucu kontrol ettikten sonra istenen evrakları ilgili kuruma belirlenen tarihler içerisinde teslim etmeniz gerekiyor.