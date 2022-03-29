İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

29 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 29 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Mart Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

29 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2022 16:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2022 14:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2022 16:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2022 16:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2022 13:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Çakıl Mah,Elbasan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.03.2022 14:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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