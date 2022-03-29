İSKİ İstanbul su kesintisi: 29 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 29 Mart su kesintisi! İşte İSKİ 29 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
29 Mart su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 29 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Mart Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
29 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİ
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 16:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 14:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 16:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 16:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çakıl Mah,Elbasan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.03.2022 14:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.