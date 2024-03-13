İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli?
İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu nereli? Detaylar haberimizdedir…
İRFAN ÖZYOLCU KİMDİR?
İrfan Özyolcu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.