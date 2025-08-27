İPhone 17 ne zaman çıkıyor? İPhone 17'nin çıkış tarihi belli oldu mu, fiyatı ne kadar?

Akıllı telefon piyasasında her hamlesiyle dikkat çeken Apple, 2025 yılına da damga vurmaya hazırlanıyor. Markanın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17, daha tanıtılmadan gündemin en çok konuşulan teknolojik gelişmelerinden biri haline geldi. Gerek tasarımı gerekse beklenen teknik yenilikleriyle iPhone 17, hem kullanıcılar hem de sektör analistleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İPhone 17 ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

İPHONE 17'NİN LANSMANI NE ZAMAN?

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği gün geldi çattı. Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 Eylül'de düzenlediği özel lansman etkinliğiyle, geleceğin akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sundu: iPhone 17. Yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve çığır açan özellikleriyle iPhone 17, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İPHONE 17 ÖN SATIŞ SİPARİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen iPhone 17'nin ön sipariş süreci 12 Eylül tarihinde resmen başlıyor. Teknoloji tutkunları, bu tarihten itibaren yeni modeli ilk deneyimleyenler arasında yer almak için sipariş verebilecekler.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17, nihayet 19 Eylül tarihinde tüm dünyada satışa sunuluyor. Ön sipariş sürecinin ardından teknoloji tutkunları, bu tarihten itibaren mağazalarda ve online platformlarda yeni iPhone'u satın alabilecek.

İPHONE 17 TÜRKİYEDE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni gözdesi iPhone 17, Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Global satışların başlamasından kısa bir süre sonra, Eylül ayının sonları ile Ekim ayının başları arasında Türkiye'deki teknoloji mağazalarında ve online satış platformlarında yerini alması bekleniyor. iPhone 17'nin gelişmiş özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla Türkiye'deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmesi tahmin ediliyor.

İPHONE 17 FİYATI NE KADAR?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17'nin fiyatları teknoloji severler tarafından merakla araştırılıyor. Modelin özelliklerine ve depolama seçeneklerine göre fiyatlarda farklılıklar olması bekleniyor. Genel olarak iPhone 17'nin başlangıç fiyatının önceki modellere kıyasla rekabetçi ve piyasaya uygun bir seviyede olması öngörülüyor. Kesin fiyat bilgileri, Apple tarafından satış öncesinde duyurulacak ancak tahminler yeni modelin premium segmentte yer alacağını gösteriyor.

TEKNİK DETAYLAR