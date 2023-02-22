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Inter - Porto ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? 22 Şubat 2023 Inter - Porto maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

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Inter - Porto ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? 22 Şubat 2023 Inter - Porto maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

Inter - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı bugün başlayacak. Maçı ücretsiz ve şifresiz izlemek isteyenler maçın hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, Inter - Porto ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? 22 Şubat 2023 Inter - Porto maçı ücretsiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Inter - Porto arasında oynanacak. Maçı canlı izlemek ve tam saatinde izlemek isteyenler, Inter - Porto maçı ne zaman, hangi saat, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

Inter - Porto maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.

Inter - Porto maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Inter - Porto maçını Exxen kanalından ücretsiz olarak seyredebilirsiniz.

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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