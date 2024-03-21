İnci Taneleri CANLI izle! 21 Mart İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, kızını bulabilecek mi?

Azem, Cihan'ı da alıp eşinin mezarını ziyarete gider. Eşiyle dertleşen Azem, oğlunu getirdiği gibi kızınıda bulup eşinin mezarına getireceğini söyler. Öte yandan Azem ile Cihan mezarlıktayken uzaktan bir kadın onları izler. Peki o kadın kim? Azem, kızını bulabilecek mi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, hastanede kendisiyle ilgilenen doktorla bir araya gelir ve kendisini anlatmaya başlar. Cihan, kendisine savaş açanlara karşılık vermeye başlar. Azem ile Piraye, her geçen gün daha da yakınlaşırlar. Dilber, Azem'in kendisini sevdiğini düşünür. Azem ise Dilber ile Piraye arasında kararsız kalır. Azem, otele gelir ve otelin önünde ambulansı görür. Peki, Dilber'e bir şey mi oldu?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.