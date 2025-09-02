İlkay Gündoğan İstanbul'a mı geldi? İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer oldu!

Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketli şekilde devam ediyor. Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek amacıyla önemli bir transfer gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başladı. Gündoğan'ın İstanbul'a inişi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'A MI GELDİ?

İlkay Gündoğan, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak üzere bugün İstanbul'a adım attı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmasının ardından sağlık kontrolünden geçmek için hastaneye yöneldi. Transfer sürecinin son aşamasına gelen Gündoğan'ın, kısa süre içinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor. İstanbul'a gelişinin ardından kulüp yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştiren başarılı futbolcunun, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandığı bildirildi.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan görüşmeler sonucunda, yıldız futbolcuya yıllık 5 milyon euro civarında bir maaş teklif edildiği öğrenildi. Gündoğan, bugün İstanbul'da gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir engel çıkmaması durumunda resmi sözleşmeye imza atacak. Kulüp yetkilileri, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağını ve tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Bu transfer, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirme hamlesi olarak büyük heyecan yarattı.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in yaz transfer dönemi olarak adlandırılan Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayıp, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek. Kulüpler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu yaklaşık 2,5 aylık süre içinde kadrolarını güçlendirme fırsatı yakalayacaklar.