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IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken bu hafta, Iğdır FK ile Şanlıurfaspor, önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın tüm detaylarını ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izleme linki ve frekans bilgileri…

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Bu hafta, ligin alt sıralarını ve üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmada Iğdır FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takım da bu zorlu mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor. Maçın başlama saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve izleme linki gibi bilgileri öğrenmek isteyen taraftarlar ise ekran başına kilitlenmiş durumda. Peki, Iğdır FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bu kritik karşılaşmayı şifresiz ve canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri, canlı izleme linki ve tüm detaylar…

IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Iğdır FK ve Şanlıurfaspor, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 13.30'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, TRT Spor, beIN Sports 2 ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?TRENDYOL 1. LİG IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11958 MHz
  • Polarizasyon: Vertical (Dikey)
  • Symbol Rate: 27500
  • FEC: 5/6

TRT Spor, ayrıca D-Smart, Digitürk, Kablo TV ve Tivibu platformlarında da izlenebilmektedir.

  • Digitürk Kanal Numarası: 86
  • D-Smart Kanal Numarası: 86
  • Tivibu Kanal Numarası: 77
  • Kablo TV Kanal Numarası: 232

IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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