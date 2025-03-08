IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ CANLI İZLE! Iğdır FK- Şanlıurfaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Bu hafta, ligin alt sıralarını ve üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmada Iğdır FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takım da bu zorlu mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor. Maçın başlama saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve izleme linki gibi bilgileri öğrenmek isteyen taraftarlar ise ekran başına kilitlenmiş durumda. Peki, Iğdır FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bu kritik karşılaşmayı şifresiz ve canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri, canlı izleme linki ve tüm detaylar…

IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Iğdır FK ve Şanlıurfaspor, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 13.30'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, TRT Spor, beIN Sports 2 ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRENDYOL 1. LİG IĞDIR FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

TRT Spor, ayrıca D-Smart, Digitürk, Kablo TV ve Tivibu platformlarında da izlenebilmektedir.