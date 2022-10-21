İdris Nebi Yılmaz: Türkiye enerjide dizginleri eline alıyor

Kışın gelmesiyle birlikte Avrupa'da enerji krizi derinleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelen Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz aktarımı projesinin yankıları sürüyor. Vladimir Putin'in, Rusya'dan Avrupa'ya gaz transferi için kullanılan Kuzey Akım 1 boru hattında meydana gelen hasar ve sızıntılar sonrası bu hattın devre dışı kalmasına dikkat çekip, bunun yerine Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönelik bir ikmal merkezi kurulması önerisi sektörde de heyecan yarattı.

DAĞITIM MERKEZİ HAMLESİ TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

İnşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren iş adamı İdris Nebi Yılmaz da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Son dönemde şirketiyle Afrika başta olmak üzere bir çok ülkedeortaklıkyapan iş insanı, "Türkiye, Edirne'de yeni yapılacak gaz dağıtım merkezi ile Avrupa'da dizginleri eline alacak. Bu aynı zamanda ülkemiz adına büyük bir siyasi güç anlamına geliyor. Özellikle adalar ve Mavi Vatan üzerinden Yunanistan'a karşı elimizi güçlendiren önemli bir koz. Ayrıca, Avrupa'nın sanayici ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi ülkelerine karşı ticari anlamda da önemli bir adım" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE, AVRUPALI SİYASİLER VE SANAYİCİLERİN RADARINDA

Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapma hamlesinin içeride ihracat dinamiklerini ve ekonomik kalkınmadaki ivmeyi artıracağına da dikkat çeken İdris Nebi Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle son zamanlarda paritedeki değişikliği iyi kullanarak Avrupa'nın tek üretim merkezi haline gelmemiz kaçınılmaz. Avrupa'ya nazaran uygun olan enerji ve iş gücü maliyetleri Avrupalı siyasilerin ve sanayicilerin de dikkatini çekiyor. Gelecek dönemde ihracat rakamlarının hızla yükselmesini bekliyorum. Yeni açılacak 37 OSB'de şimdiden yer bulmak zorlaştı. Yeni ticaret merkezleri, OSB'ler, gümrüklü limanlar ve özellikle tershanelerle iç üretimi desteklemeliyiz."