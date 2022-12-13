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İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 13 Aralık İDO seferleri var mı?

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İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 13 Aralık İDO seferleri var mı?

Yağmurlu bir güne uyanan İstanbullular arama motorlarında İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 13 Aralık İDO seferleri var mı? sorularını araştırdı. Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İDO seferlerinin iptal olup olmadığını merak eden vatandaşlar sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın ardından İstanbullular arama motorlarında İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 13 Aralık İDO seferleri var mı? sorularını arattı. Peki,İDO seferleri iptal mi? Detaylar haberimizde yer alıyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO resmi sitesinde herhangi bir sefer iptali duyurusu bulunmuyor. İDO seferleri 13 Aralık günü devam edecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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