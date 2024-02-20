Icardi videosu montaj mı? Icardi ceza alacak mı, kaç maç ceza alacak (Ankaragücü)?

Ankaragücü - Galatasaray 18 Şubat Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve Galatasaray 3-0'lık skorla Galatasaray galip ayrılmıştı. Galatasaray'ın golcüsü Icardi maçta penaltı golü atarak takımına katkı sağladı. Maç sonrası yaşananlar ise gündem oldu. Peki, Icardi videosu montaj mı? Icardi ceza alacak mı, kaç maç ceza alacak (Ankaragücü)?

ICARDİ CEZA ALACAK MI?

Maçta İcardi'ye yabancı cisim atılması sonrası Icardi'nin taraftarlara mesaj verdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videonun gerçek mi montajlı mı olduğu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

İddia edilen görüntüler hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşılacaktır.