İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu oldu. Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kimdir ve İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İbrahim Kaboğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

İbrahim Özden Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Borçka, Artvin'de doğdu. Türk anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi. 1950 yılında Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı[4] ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yapmışsa da aday gösterilmedi. 2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d'Honneur madalyası verildi.

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