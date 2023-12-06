Üye Girişi
Haberler

İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!

Son Güncelleme:
Abone Ol

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu oldu. Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kimdir ve İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İbrahim Kaboğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

İbrahim Özden Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Borçka, Artvin'de doğdu. Türk anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi. 1950 yılında Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı[4] ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yapmışsa da aday gösterilmedi. 2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d'Honneur madalyası verildi.

Eserleri

  • Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)
  • Özgürlükler Hukuku 1
  • 23'e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye
  • Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye)
  • Anayasa ve Toplum
  • Hangi Anayasa?
  • Hangi İnsan Hakları?
  • Türkiye'nin Anayasa Gündemi (27 Uzman 66 Soru-Yanıt)
  • Anayasa Yargısı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title