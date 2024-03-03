İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM ÇENET KİMDİR?

İbrahim Çenet, 1975 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Osmaniye'de tamamladıktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı ve 2000 yılında mezun oldu. Aynı yılın Ekim ayında, İçişleri Bakanlığı tarafından 88. Dönem Adana Kaymakamı Adayı olarak atanarak göreve başladı. Çanakkale-Bozcaada Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği Fonlarından Yerel Düzeyli Projelerde İstifade Alanları" konulu tezli uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı zamanda üç yıl boyunca Çanakkale Boğazı'nda muhtelif hatlarda yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ Denizcilik İşletmesi'nin Denetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.