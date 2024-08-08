Iberia Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Iberia Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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IBERIA BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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IBERIA BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ

Iberia Başakşehir maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

IBERIA BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Iberia Başakşehir maçı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

IBERIA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMANDI?

Iberia Başakşehir maçı 8 Ağustos 2024 günü oynandı.

IBERIA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Iberia Başakşehir maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.