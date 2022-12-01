Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinliğe ilişkin İBB İstanbul nerelerde çorba dağıtım yeri var? Sorusu araştırılıyor. Peki, İBB İstanbul nerelerde çorba dağıtım yeri var? İstanbul ücretsiz sıcak çorba nerede var?

İBB Lojistik Destek Merkezi aşçılarınca özenle hazırlanan sıcak çorbalar ilk olarak, her türlü acil durumda "yardım dağıtım istasyonları" şeklinde 7 gün 24 saat hizmet vermek üzere tasarlanan İBB Mobil Büfeler aracılığıyla metropol kent İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım noktalarına ulaştırılıyor. İnsanlara sıcak çorba dağıtmayı hedefleyen araçlara dair merak edilen en büyük soru İBB İstanbul nerelerde çorba dağıtım yeri var? Sorusu oluyor. Peki, İBB İstanbul nerelerde çorba dağıtım yeri var? İstanbul ücretsiz sıcak çorba nerede var?

İBB İSTANBUL NERELERDE ÇORBA DAĞITIM YERİ VAR?

İBB Mobil Büfeler'den, hafta içi her sabah saat 06.00 ile 08.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş İskeleleri ile Yenikapı Marmaray ve Mecidiyeköy Altgeçidi girişlerini kullanarak işine ya da okuluna ulaşmaya çalışan vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.

İSTANBUL ÜCRETSİZ SICAK ÇORBA NEREDE VAR?

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz çorba ikramı geceleri ise hastane acil servisleri ile kütüphane önlerinde devam ediyor. Gece saat 23.00'da başlayarak periyodik olarak Anadolu Yakası'nda 8, Avrupa Yakasında ise 12 olmak üzere toplam 20 hastane acil servisini gezen İBB Mobil Büfeler, başta hasta yakınları ve görevli personeller olmak üzere tüm vatandaşlara sıcak çorba, çay ve kumanya dağıtıyor.