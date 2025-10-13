İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? (2025-2026) İBB burs ücretleri belli oldu mu, ödemeler hangi bankaya yatıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı burs desteği için başvuru süreci devam ediyor. On binlerce öğrenci şimdi "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, burs miktarı ve ödeme detayları da netleşmeye başladı. Eğitim dönemine maddi destek sağlayacak bu yardımın hangi banka üzerinden yatırılacağı ve öğrencilere ne zaman ulaşacağı da merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 23 Eylül 2025 tarihinde başladı. Öğrencilerin başvuru yapabileceği son tarih ise 17 Ekim 2025 Cuma günü olarak açıklandı.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuruların zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor, çünkü sonrasında evrak kontrolü ve değerlendirme süreci başlayacak. Bu nedenle öğrencilerin başvuru süresini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

İBB burs başvuruları dijital ortamdan yapılıyor. Öğrenciler, başvuru ve evrak yükleme işlemlerini "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden veya doğrudan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden gerçekleştirebilir.

Portal, öğrenci bilgilerinin girişinden gerekli belgelerin sisteme yüklenmesine kadar tüm başvuru sürecine olanak sağlıyor. Bu sayede fiziksel başvuruya gerek kalmadan tüm işlemler çevrim içi olarak yapılabiliyor. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için, gerekli belgelerin tam ve doğru biçimde yüklenmiş olması şart.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 dönemi İBB burs başvuru sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Sonuçların ne zaman ilan edileceği konusunda bilgi verilmedi. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçlar genellikle başvuru süresi tamamlandıktan sonra birkaç hafta içinde açıklanıyor.

Bu süreçte öğrenciler, başvurularının değerlendirildiği aşamaları başvuru portalı veya "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden takip edebiliyor. İBB tarafından yapılacak resmi duyurular, sonuçların açıklanma tarihiyle ilgili en güvenilir kaynak olacak.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB tarafından verilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2025-2026 dönemi için kişi başı 20.000 TL olarak belirlendi. Bu destek, toplamda 100 bin üniversite öğrencisine sağlanacak ve böylece İBB, eğitim bütçesi kapsamında 2 milyar TL'lik bir kaynak ayırmış olacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödemelerin iki taksit halinde yapılması bekleniyor: İlk taksit 10.000 TL, ikinci taksit yine 10.000 TL olacak şekilde öğrencilere ulaştırılacak. Böylece öğrenciler, eğitim yılı içerisinde bu maddi destekten düzenli olarak yararlanabilecek.

İBB BURS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIYOR?

İBB burs ödemeleri, daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak. Öğrencilerin burs ödemelerini alabilmeleri için genellikle kendi adlarına açılmış bir Yapı Kredi hesabına sahip olmaları gerekiyor. İlk ödeme tarihinden önce hesap bilgileri ve ödeme detayları başvuru portalı üzerinden veya e-posta/SMS yoluyla duyurulabilir.

Öğrenciler, herhangi bir aksaklık yaşamamak için hesap açılış ve IBAN bilgilerini sisteme doğru girmeli ya da bildirilen şekilde işlem yapmalıdır.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak.

İstanbul'da ikamet şartı:

Öğrencinin ya da ailesinin (veya vefat durumunda bir yakınının) İstanbul'da ikamet ediyor olması şart.

Eğitim durumu:

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekiyor.

Yaş sınırı:

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40

Öğrenim süresi: Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olması gerekiyor.

Okul türü:

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler,

Vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Akademik başarı:

Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin not ortalaması en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olmalı.

Maddi durum:

Öğrencinin ailesinin gelir durumu açısından burs desteğine ihtiyaç duyuyor olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan öğrenciler, başvurularını belirtilen süre içinde yaparak burs sürecine dahil olabiliyor.