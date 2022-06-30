İpek Filiz kimdir? İpek Filiz hayatı ve biyografisi! İpek Filiz kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İpek Filiz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İpek Filiz hakkında merak edilenler. İpek Filiz hayatı ve biyografisi. İpek Filiz kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İpek Filiz merak konusu oldu. İşte İpek Filiz hakkında merak edilen İpek Filiz kimdir, İpek Filiz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
İPEK FİLİZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Ekim 2001
(20 yaşında)
İstanbul
6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.
Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.[5] Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler nedeniyle ertelenen dizinin ilk gösterimi 29 Eylül 2020'de yapıldı.
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