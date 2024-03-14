Hüseyin İçöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz kaç yaşında, nereli?
Hüseyin İçöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Susurluk Belediye Başkan adayı olan Hüseyin İçöz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hüseyin İçöz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hüseyin İçöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HÜSEYİN İÇÖZ KİMDİR?
Hüseyin İçöz, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Susurluk Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.