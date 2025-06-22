Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı? SON DURUM! Akaryakıt fiyatları ne olacak?

Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı? SON DURUM! Akaryakıt fiyatları ne olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel enerji piyasalarının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı için "Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?" sorusu dünya çapında kritik bir endişe kaynağıdır. Boğazın kapatılması, enerji arzı ve fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

Orta Doğu'daki gerilimler arttığında "Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?" sorusu hem ekonomi hem güvenlik açısından gündemin en sıcak konularından biri haline geliyor. Petrol fiyatları dünya ekonomisinin temel göstergelerinden biridir. Bu nedenle "Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı?" sorusu, yalnızca yatırımcılar değil, ülkeler ve tüketiciler için de büyük önem taşıyor. Peki, Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı? SON DURUM!

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA ONAY

İran basınının aktardığı habere göre İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Son karar ise İran'ın dini lideri Hamaney tarafından verilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si doğrudan etkilenecek.

Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol fiyatları artar mı? SON DURUM! Akaryakıt fiyatları ne olacak?

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA PETROL FİYATLARI ARTAR MI?

Hürmüz Boğazı, dünya ham petrol ticaretinin yaklaşık %20'sine ev sahipliği yapar. Günde yaklaşık 18–20 milyon varil petrol bu boğazdan geçer. Bu nedenle boğazın kapatılması, arz-talep dengesini anında bozar.

Uzmanlar, ilk olarak petrol arzının büyük ölçüde aksayacağı ve fiyatların hızla yükseleceği yanıtını veriyor. JP Morgan, Haziran 2025'te yayımladığı notta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 120–130 dolara kadar yükselebileceğini bildirdi. Finans ve enerji uzmanlarına göre, boğazın kapanma ihtimali bile piyasalarda ön alım etkisi yaratır. Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Lenger'e göre, "tehdidin varlığı bile fiyatları baskılar."

Ayrıca Hürmüz Boğazı yalnızca petrol değil, doğalgaz ve petrol ürünleri için de stratejik bir geçittir. Bu da enerji krizi riskini genişletir.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da, İran ile Umman arasında yer alan dar bir deniz geçididir. Boğaz, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlar. Hürmüz Boğazı coğrafi olarak Asya kıtasında, Arap Yarımadası'nın doğusunda olduğunu gösterir.

İlgili Haberler
Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte bilmeniz gerekenler!Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte bilmeniz gerekenler!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.