Hülya Avşar Yıldız De Bana yarışması ne zaman başlıyor? Yıldız De Bana yarışması jüri üyeleri kimler?

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YILDIZ DE BANA YARIŞMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Yıldız De Bana yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

Kerem Alışık da her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak. Yarışmanın 3. jüri üyesi ise başarılı oyunculuk performansının yanı sıra son günlerde değişimiyle gündeme gelen Büşra Pekin. Mart ayında yayınlaması planlanan yarışmanın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.

Yıldız De Bana yarışması henüz hangi kanalda ve hangi gün yayınlanacağı açıklanmadı.

YILDIZ DE BANA YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan şarkıcı Hülya Avşar, "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birçok ismin keşfedilmesine ön ayak olacak olan yarışmada Avşar'ın yanı sıra Hamdi Alkan, Kerem Alışık ve Büşra Pekin gibi isimler de yer alacak. Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok ünlü ismin keşfedilmesine ön ayak olan Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Avşar, jüri koltuğunda oturacağı yeni yarışma Yıldız De Bana'da sektöre yeni oyuncular kazandıracak.